Gabriel Jesus zet eerste stappen richting herstel

Lander Verhoeven

7/03/17 - 15u27

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus is volop bezig aan zijn revalidatie. De Brazilaanse spits van Manchester City kwam in de winter over naar de ploeg van Kevin De Bruyne, maar viel al na vier wedstrijden uit met een gebroken middenvoetsbeentje. Nu zet Jesus zijn eerste stappen in het water, het begin van zijn revalidatie die wordt geschat op drie maanden.