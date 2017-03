Hazard effent na counter uit het boekje het pad voor leider Chelsea in Londense derby

Manu Henry

6/03/17 - 21u50

video Eden Hazard heeft zijn Chelsea vanavond alweer een prima dienst bewezen. De 'Blues' spelen op dit moment in een volgepakt Olympisch Stadium de Londense derby op het veld van West Ham en staan na het eerste bedrijf op een 0-1 voorsprong - met dank aan Eden Hazard. Onze landgenoot rondde na 25 minuten een counter uit het boekje feilloos af.

De ongenaakbare leider in de Premier League had voor het doelpunt nochtans de handen vol met een stug West Ham. De klas van Italiaans tacticus Conte kwam dan ook uit het niets op een gevleide 0-1 voorsprong. Na de elfde competitietreffer van onze landgenoot liep het allemaal wat vlotter bij de 'Blues'.



Dat West Ham de Rode Duivel best ligt, bewijzen de statistieken. Hazard scoorde immers al zijn vierde doelpunt tegen de 'Hammers'. Tegen geen enkel team uit de Premier League scoorde hij er tot dusver meer.