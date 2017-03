Ibrahimovic en Mings aangeklaagd na kopschoppen en elleboog

Lander Verhoeven

Zlatan Ibrahimovic en Tyrone Mings moeten zich verantwoorden bij de Engelse voetbalbond. De aanklager van de FA onderzoekt de elleboogstoot van de Zweed en het schoppen van Mings.

Mings schopte Zlatan in het duel tussen Manchester United en AFC Bournemouth tegen het hoofd, waarop de aanvaller even later wraak nam met een elleboogstoot.



Ibrahimovic ontkende later dat hij expres een elleboog uitdeelde. "Ik spring gewoon hoger en hij komt tegen mijn elleboog aan", vertelde de Zweed aan de BBC. "Dat is ook te zien op de beelden. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld. Ik ben niet iemand die een ander bewust pijn doet."



Ook Mings wilde aan het dubbele incident het liefst zo min mogelijk woorden vuil maken. "Het was een heerlijke strijd en ik heb er echt van genoten. Wat hij heeft qua lengte en kracht heb ik zelf ook. Deze test hebben we goed doorstaan. Ik volg Zlatan al zijn hele carrière en heb altijd gedroomd van een dag als vandaag."



Zware straffen

Als Ibra schuldig wordt bevonden kan hij een schorsing van drie weken verwachten. Hierdoor zou hij de matchen tegen Chelsea in de FA Cup en Middlesbrough en West Bromwich in de Premier League moeten missen.



De Bournemouth-speler zou een langere schorsing kunnen krijgen aangezien de FA al liet weten dat de standaardstraf voor deze overtreding te min is voor de grote van de fout van Mings.