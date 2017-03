Wenger: "Ruzie met Alexis? Compleet uit de lucht gegrepen"

Door: redactie

Arsenal-coach Arsène Wenger noemt de vermeende ruzie tussen hem en sterspeler Alexis Sanchez compleet uit de lucht gegrepen. Wenger kwam vorige zaterdag onder druk te staan vanwege de omstreden beslissing om Sanchez in het duel tegen Liverpool niet te laten starten. Het kwam de 'Gunners' duur te staan. De Londenaren verloren met 3-1 en zagen hun directe concurrent passeren in de strijd om de plaatsen voor de Champions League.



Volgens verschillende mediaberichten zou een ruzie tussen Wenger en de Chileense aanvaller aan de beslissing vooraf zijn gegaan. "Er is niets gebeurd", aldus Wenger vandaag. "De berichten zijn onjuist, maar ik begrijp dat de kranten gevuld moeten worden."



Eerder lichtte de Fransman al de basisplaatsen voor Olivier Giroud en Danny Welbeck toe. Met hen hoopte hij dat zijn ploeg iets directer in de aanval zou zijn en sterker in de lucht. Het bleek een verkeerde beslissing. Halfweg stond Arsenal 2-0 achter. Pas nadat Sanchez na rust in het veld werd gebracht, begon Arsenal beter te spelen.