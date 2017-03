'HurriKane' scoort er eentje meer dan 'Big Rom' Lukaku in onderling duel, maar Rode Duivel schrijft wel geschiedenis (3-2)

Door: redactie

Twee klinische topschutters die elkaar in de ogen kijken, dat moet wel een spectaculaire pot voetbal opleveren. En zo geschiedde ook in Tottenham-Everton op een alweer sfeervol White Hart Lane. Niet onze Romelu Lukaku, maar wel zijn grote uitdager voor de titel van topschutter Harry Kane kroonde zich in Londen tot de grote held. 'HurriKane' legde er twee in het mandje en zit intussen aan 19 stuks. Romelu Lukaku was 80 minuten onzichtbaar, maar maakte toch nog zijn 18de van het seizoen. In een dolle slotfase zorgde Dele Alli op enig subtiele wijze voor de verlossende 3-1. Een nieuwe aansluitingstreffer van Enner Valencia en dus de 3-2 was er eentje voor de statistieken. En wat dat laatste betreft: Lukaku zit nu al aan 61 goals voor Everton. Historisch! Niemand deed bij 'The Toffees' ooit beter dan onze Belg.

© photo news. © photo news. Tottenham versus Everton, dat is naast een onderonsje tussen vier Rode Duivels (Kevin Mirallas startte op de bank), natuurlijk vooral een 'Clash of the Killers' tussen Harry Kane en onze Romelu Lukaku. Twee prijsbeesten pur sang met een neus voor goals die dit seizoen al 17 keer de netten deden trillen. Wie zou wie aftroeven op White Hart Lane? Welke topschutter kroonde zich in een rechtstreekse confrontatie tot matchwinnaar? Tot zover de vragen, tijd voor de antwoorden.



Het begin deed nog het beste vermoeden voor 'The Toffees', die met een stevig metselwerk uitpakten en loerden op de counter. 'Big Rom' klaar om toe te slaan, maar na 20 minuten ineens een klasseflits. 'King Kane', tot dan toe onzichtbaar, pakte uit met een fenomenaal schot en liet Joel Robles totaal kansloos. 1-0 en het begin van een wervelende periode waarin diezelfde Kane tot twee keer toe naliet om Everton helemaal knock-out te meppen. En het was nog niet gedaan: Eriksen trapte net naast, Wanyama viseerde de paal en weer Eriksen kopte niet zo gek ver naast. En Romelu Lukaku? Die stond intussen op een eiland. Om moedeloos van te worden, niet één keer kon hij dreigen voor rust.



