Liverpool klopt Arsenal, Wenger de mist in met raadselachtige tactische keuze

© ap.

Arsenal heeft zichzelf uit de Champions League-plaatsen gekegeld in de Premier League. Een raadselachtige tactische keuze van Arsène Wenger - de Fransman hield alleskunner Alexis een helft lang op de bank - leidde tot een 3-1 nederlaag op het veld van Liverpool. Met een exit op til in de Champions League en het mogelijk mislopen van het volgende kampioenenbal wordt de Londense grond heet onder de voeten van Wenger.

Tien minuten ver op Anfield en de camera zwenkte richting een grijnzende Alexis Sanchez. Koscielny verdedigde stuntelig, Mané zette hard voor, Coutinho liet intelligent lopen, Firmino controleerde en trof simpel raak. Eén-nul Liverpool: vanop zijn zitje op de Arsenal-bank keek Sanchez toe. Arsène Wenger had gekozen voor Olivier Giroud als diepe spits. Voor Alexis en Walcott was in de basiself van Wenger geen plaats. Danny Welbeck, eindelijk terug na negen maanden knieblessureleed, stond wel aan de aftrap. Een rare keuze van de Fransman, gezien hij het ook al moest stellen zonder de flitsen van de zieke Özil.



Op het veld gebeurde weinig of niks, zodat de camera Alexis en Wenger gretig bleef opzoeken. Minuut 25, de Chileen begon met enkele ploegmaats aan de opwarming. Niks te vroeg: Arsenal bakte er niks van, Cech voorkwam met een knappe save de 2-0 bij een pegel van Coutinho. Liverpool controleerde, Arsenal onderging. Naast het veld staarde Arsène Wenger voor zich uit. Om wakker te schrikken bij een nieuw onderonsje Mané-Firmino. Aangever en afwerker wisselden van rol, Cech bleef een tweede keer hulpeloos achter. Wenger was intussen gaan zitten, het hoofd tussen de handen. Het rustsignaal - net voordien miste Coutinho van een niet de 3-0 - kwam als een verlossing.