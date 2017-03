Benteke en co doen gouden zaak in degradatiestrijd, Shakespeare wint wéér met Leicester

Door: redactie

4/03/17 - 17u55

Benteke viert met doelpuntenmaker Zaha en linksachter Van Aanholt. © afp.

Slechts in één van de vijf Premier League-wedstrijden die om 16u werden afgetrapt, kwamen Belgen in actie. Christian Benteke ging met Crystal Palace op bezoek bij het West Bromwich Albion van Nacer Chadli en het was de spits die aan het langste eind trok. De 'Eagles' haalden het met 0-2 en doen zo een schitterende zaak in de strijd om het behoud. Ook Leicester City won opnieuw.

De fans op 'The Hawthorns' kregen amper kansen te zien in de eerste helft. De beste mogelijkheid was voor Benteke, maar de kopbal van de Rode Duivel werd in laatste instantie nog van de lijn gekopt door Chris Brunt. Niet veel later leek Sakho dan toch voor de 0-1 te gaan zorgen. De Franse verdediger buffelde de bal richting doel, maar ook hij zag hoe zijn poging van de lijn werd gekeerd.



Crystal Palace was duidelijk de betere ploeg en tien minuten na rust werden de Londenaars daar wél voor beloond. Zaha controleerde een lange haal uitstekend en de Ivoriaanse international knalde het leer staalhard voorbij Foster. Die verdiende voorsprong gaven Benteke - die meteen na rust geel kreeg - en co niet meer weg. In de slotfase zorgde Townsend met de 0-2 voor zekerheid over de levensbelangrijke zege.



De 'Eagles' staan met 25 punten opnieuw boven de degradatiestreep. Sunderland, Hull City en Middlesbrough zijn de drie ploegen in de gevarenzone. Lees ook Sensatie op Old Trafford: Zlatan ontsnapt aan rood en mist strafschop, United niet voorbij 10 man Bournemouth

"Ik ben niet het monster waarvoor ik soms word bekeken"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © afp. © reuters.

Ook Leicester doet een schitterende zaak En ook Leicester heeft onderin een uitstekende zaak gedaan. De regerende landskampioen won na vorige maandag tegen Liverpool ook vandaag onder interim-trainer Craig Shakespeare. Hull City was het kind van de rekening en de 'Tigers' mogen zich stilaan toch stevige zorgen beginnen te maken.



Hull klom via Clucas wel op voorsprong in het King Power Stadium, maar nog voor rust maakte linksachter Fuchs gelijk voor Leicester. Meteen na de pauze zorgde een schijnbaar herboren Mahrez na enkele flukse heupzwaaien voor de 2-1 en in het absolute slot verschalkte Huddlestone nog zijn eigen doelman. © reuters. © afp. © afp.