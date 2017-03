"Ik ben niet het monster waarvoor ik soms word bekeken"

Door: redactie

4/03/17 - 11u53 Bron: Daily Mail, ANP

Zijn start op Old Trafford was, om het op z'n zachtst te zeggen, redelijk moeizaam, maar intussen hebben de fans van Manchester United (mede door winst in de League Cup, de eerste prijs sinds lang) José Mourinho wel al in de armen gesloten. Hij mag de perceptie dan misschien wel een beetje tegen hebben (gehad), maar in de aanloop naar de Premier League-wedstrijd van zijn ploeg tegen Bournemouth ontkent hij tegenover de pers dat hij wispelturig is.



"Ik denk dat Manchester United heeft geleerd dat ik niet het monster ben waarvoor ik soms word bekeken", stelde 'The Special One' in zijn persbabbel. "Ik ben echt geen slechte man, of arrogant of een moeilijk persoon om mee te werken. Tot nu is er op training niemand weggelopen voor de manier waarop ik werk. De mensen hier zijn blij me in de buurt te hebben en met mij te werken. Mijn relatie met de spelers is goed, net als die met het management. Ik ben gelukkig en ik denk dat iedereen gelukkig is, maar uiteraard wil ik mijn team zien vooruitgaan", klonk het ook nog.