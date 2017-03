Kompany hervat groepstraining

Door: redactie

Vincent Kompany (30) staat dicht bij een terugkeer na twee weken blessureleed. De aanvoerder hervatte de groepstraining bij Manchester City. Kompany viel twee weken geleden op training uit met een nieuwe blessure. Zijn eerste in 2017. De Rode Duivel wilde na een horrorjaar, waarin hij ruim 40 weken aan de kant stond, met een propere lei beginnen, maar speelde tot nu toe één keer 90 minuten: in de FA Cup tegen Crystal Palace. Daarna verzeilde hij op de bank. Normaal zou hij tien dagen geleden een nieuwe kans krijgen, in de heenmatch tegen Huddersfield, maar twee dagen ervoor moest hij na een trap op training naar de kant.