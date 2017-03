Steven Defour werkt volledige groepstraining af, Swansea komt te vroeg

Lander Verhoeven

2/03/17 - 18u02 Bron: Belga

© reuters.

Nadat hij een maand geleden uitviel met een hamstringblessure, heeft Burnley-middenvelder Steven Defour weer een volledige groepstraining afgewerkt. Het competitieduel van zaterdag bij Swansea City komt wel nog te vroeg. Dat heeft coach Sean Dyche vandaag bekendgemaakt.

De 28-jarige Defour raakte op 31 januari geblesseerd in de competitiematch tegen kampioen Leicester City (1-0 winst). De Rode Duivel miste sindsdien vier wedstrijden, maar kon vandaag voor het eerst een volledige groepstraining afwerken. "Hij zal er zaterdag nog niet bij zijn, maar hij heeft een veel betere week achter de rug", aldus Dyche op de clubwebsite. "De signalen zijn steeds beter, we zijn blij voor hem en blij voor ons."



De 'Clarets' staan na 26 gespeelde wedstrijden in de Premier League op de elfde plaats met 31 punten. Swansea, 16e, telt zeven punten minder.