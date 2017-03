Oogappeltje van Kevin De Bruyne & Michèle vertedert in recentste Instagrampost

Door: redactie

2/03/17 - 15u25

© Screenshot .

Zowat een uur geleden gooide Kevin De Bruyne onderstaande video op zijn socialmediakanalen, maar intussen is zowat iedereen die'm gezien heeft wel al gesmolten voor Mason Milian, het snoezige zoontje van de spelmaker en zijn verloofde Michèle Lacroix. Op de beelden is te zien hoe kleine Mason Milian er voor het eerst zonder hulp van mama of papa op los kuiert. "Catch me if you can", zo schreef papa Kevin als onderschrift bij de schattige video. Volgende week, op 10 maart, blaast Mason Milian zijn eerste verjaardagskaarsje uit.