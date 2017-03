'Thibaut Courtois': het rapnummer van Brusselse dat al meer dan één miljoen views heeft op YouTube

Door: redactie

De release van het nummer was al langer aangekondigd, maar sinds bijna twee weken staat het rapnummer 'Thibaut Courtois' van de Brusselse rapster Shay op YouTube en wat blijkt: het wordt er gretig aangeklikt. Sinds 17 februari werd het nummer immers al meer dan één miljoen keer bekeken.



Voor de goede orde: het nummer gaat niet rechtstreeks over de doelman van Chelsea en de Rode Duivels. "Ik heb hem nog nooit ontmoet", zo stelde de Brusselse eind vorig jaar. "Het gaat niet over hem, noch over het voetbal. Het gaat over een ontgoocheling in de liefde", aldus nog Shay.