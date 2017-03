Doelman Artur Boruc kondigt afscheid van Poolse nationale elf aan

Lander Verhoeven

1/03/17 - 17u19 Bron: Belga

Artur Boruc (links) © epa.

Doelman Artur Boruc neemt op 37-jarige leeftijd afscheid van de Poolse nationale ploeg om zich volledig op zijn club Bournemouth te kunnen concentreren, zo maakte de doelman vandaag bekend.

"Het was een moeilijke beslissing, maar ik denk dat de tijd gekomen is om me te concentreren op mijn club en familie", klinkt het in een mededeling van de doelman op de website van Bournemouth, momenteel de nummer veertien in de Premier League.



Sinds 2004 kwam Boruc 64 keer in actie voor zijn vaderland en dat is een record voor een Poolse doelman. Bij de nationale elf moest hij de voorbije jaren wel Wojciech Szczesny en Lukasz Fabianski voor zich dulden. Op clubniveau komt 'Holy Goalie' al sinds september 2014 uit voor Bournemouth. Hij startte zijn carrière in 2001 bij Legia Warschau en kwam nadien nog uit voor Celtic (2005-2010), Fiorentina (2010-2012) en Southampton (2012-2014). Met Celtic won hij drie keer de Schotse titel.