Kompany niet fit voor bekerduel tegen Huddersfield Town in FA Cup

Lander Verhoeven

28/02/17 - 15u31 Bron: Belga

© photo_news.

Manchester City kan morgen in het duel om de FA Cup tegen Huddersfield Town nog geen beroep doen op Vincent Kompany. Zijn coach bij de Citizens, Pep Guardiola, bevestigde vandaag dat de centrale verdediger nog niet wedstrijdfit is.

"Kompany is niet klaar voor morgen. Het gaat wel al veel beter", vertelde de Spanjaard, die de Rode Duivel "snel" terug verwacht. "Hij zit in de laatste rechte lijn."



Vincent Kompany viel een tiental dagen geleden uit tijdens de voorbereiding op een eerste bekerduel van City tegen tweedeklasser Huddersfield. Hij had op training een trap gekregen. Daardoor miste hij het duel, dat op 0-0 eindigde. Aansluitend was Kompany er evenmin bij in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Monaco (5-3).



De 30-jarige aanvoerder van de nationale ploeg werd terug verwacht voor de replay tegen Huddersfield, maar ook die wedstrijd komt dus te vroeg voor de blessuregevoelige Vince the Prince.