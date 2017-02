Herboren Leicester speelt als vanouds en dient Mignolet en Origi zure nederlaag toe

Manu Henry

27/02/17 - 22u52

Jamie Vardy toonde met 2 doelpunten opnieuw zijn torinstinct bij de 'Foxes' © photo news.

Terug van weggeweest lijkt het wel, die kampioenenploeg. Leicester City heeft vanavond na een tumultueuze week het Liverpool van Simon Mignolet en Divock Origi op een vijfde competitienederlaag getrakteerd (3-1). Aanvaller Jamie Vardy speelde als vanouds en was met twee treffers mee bepalend in de stuntzege. De 'Foxes' schuiven dankzij de gouden driepunter op naar een veilige 15de plek in de Premier League. Liverpool blijft hangen op een vijfde stek.

Liverpool-coach Klopp zag hoe zijn team botste op een sterk Leicester © afp.

En of de 'Foxes' geprikkeld aan de aftrap verschenen na het ontslag van mirakelman Claudio Ranieri. Een gretig Leicester nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen maar stuitte in de openingsfase meermaals op een sterke Simon Mignolet. Iets voor het halfuur was de Rode Duivel dan toch verslagen. Na een splijtende dieptepass van Drinkwater scoorde Vardy oog in oog met de Belgische doelman zijn eerste Premier League-treffer in 603 minuten. De troepen van ad interim-coach Craig Shakespeare doorbraken tevens een dramatische statistiek. Het doelpunt van de man die er vorig seizoen 24 in het mandje legde, was immers de allereerste competitetreffer in 2017 van de blauwhemden. Op slag van rust werd het zowaar nog erger voor Mignolet en co. Drinkwater jaste een afvallende bal in één tijd hard tegen de touwen: 2-0, de 'Reds' in flinke problemen na het eerste bedrijf.



'No Vardy, no party'

Ook na de pauze maakte Liverpool geen al te beste beurt. De klas van Duits oefenmeester Jürgen Klopp toonde dan wel meer offensieve intenties, veel leverden die niet op. Integendeel, het was Jamie Vardy die op het uur de match besliste met zijn tweede van de avond: 3-0. Coutinho gaf de 'Reds' halfweg de tweede periode nog even hoop met een lage schuiver (3-1), maar verder kwam Liverpool - waar Origi inviel in minuut 66 - niet meer. Zo doet Leicester een prima zaak in de strijd om het behoud en staat het momenteel op een gedeelde 15de plek met 24 punten. Liverpool telt 49 punten en is vijfde.