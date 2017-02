Makelaar Mino Raiola: "99,99999999% zeker dat Lukaku nieuw contract bij Everton tekent"

Door: redactie

Romelu Lukaku schoot zaterdag tegen Sunderland (2-0 zege) al zijn zeventiende competitietreffer tegen de netten, zijn zestigste voor Everton. En dus is Big Rom zeer gegeerd bij vele clubs, al laat zijn makelaar Mino Raiola er voor de zoveelste keer geen twijfel over bestaan: "Hij zal zijn contract verlengen."

Mino Raiola liet er in december al geen twijfel over bestaan. "De onderhandelingen tussen Everton en Lukaku zijn voor 99 procent afgerond. Enkel de details moeten nog worden uitgeklaard en dan kan alles op papier worden gezet", aldus de Italiaanse Nederlander. Ruim twee maanden later is dat nog altijd niet gebeurd. Al is er geen reden tot paniek. Bij talkSPORT herhaalde hij vandaag nog meer eens dat Lukaku bij Everton zal blijven. "Dat is intussen 99,99999999% zeker. We zijn klaar om een langdurig contract te ondertekenen. Dus het is zeker niet de bedoeling dat Lukaku vertrekt."



Al zwakte Raiola meteen erna zijn woorden al wat af. "In voetbal heb je altijd twee partijen om tot een akkoord te komen. Als iedereen op een bepaald moment denkt dat het beter is voor Lukaku om weg te gaan, dan zullen we dat doen. Maar op dit moment, zal hij een contract tekenen bij Everton."