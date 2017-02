Simon Mignolet: "Je moet een dikke huid hebben om de kritiek als Liverpool-doelman te overleven"

Lander Verhoeven

Doelman Simon Mignolet kent een moeilijk seizoen bij Liverpool. Het is lastig voor hem om een vaste basisplaats te krijgen onder trainer Jurgen Klopp. Ook naast het veld verloopt het seizoen niet goed, zowel hij als concurrent Loris Karius krijgt vaak kritiek van de buitenwereld op hun prestaties. In de Engelse krant the Dailymail vertelt de Limburger open over hoe hij omgaat met al deze criticasters.

De keeper van 'the Reds' is aan een wisselvallig seizoen bezig. Mignolet verloor zijn basisplaats van vorig jaar aan nieuweling Karius. Deze kon echter niet overtuigen en de Rode Duivel greep zijn kans in december. Niet iedereen is tevreden met de keuze, zo moest Simon al af rekenen met zware kritiek van onder andere TV-analisten als Gary Neville, Jamie Carragher en zelfs legende Steven Gerrard.



Mingolet kan tegen een stootje en kijkt met plezier in de spiegel voor een zelfreflectie: "Je moet sterke schouders en een dikke huid hebben om het hoofd boven water te houden in de Premier League. Het is dan ook de meest bekeken competitie wereldwijd." Voor Simon is het belangrijk dat je elke dag naar je prestaties kijkt: "Reflecteren is iets wat ik dagelijks doe om beter te worden. Niet enkel op slechte momenten zoals toen ik mijn plaats tussen de palen verloor, maar ook de andere dagen. Je moet elke dag tegen jezelf kunnen zeggen 'ik doe alles wat ik kan'."



Diplomatische doelman

In het begin van het nieuwe seizoen verloor hij zijn statuut als basisspeler ondanks de twee bekerfinales van het jaar daarvoor. Toch kent hij tegenover Klopp geen enkele rancune: "Natuurlijk heb ik mijn eigen ideeën over de keuzes, maar eigenlijk doen deze er niet toe. Het succesteam van 2013/2014 was meer gericht op de individuele kracht van spelers als Luis Suarez en Daniel Sturridge. Dus het was normaal dat Klopp moest veranderen. Nu gaan we meer uit van onze sterkte als team in plaats van enkele individuele spelers. Hierdoor krijgen andere ploegen het lastiger om ons te stoppen."



Vanavond kan Mignolet de criticasters de mond snoeren door een puike prestatie neer te zetten tegen Leicester City dat in volle crisis zit.