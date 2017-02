Zijn zeventiende dit seizoen, zijn 60ste voor Everton: Lukaku doet het weer. Ook Benteke en Chadli winnen

© reuters.

Romelu Lukaku heeft zijn zeventiende treffer van het seizoen beet. Onze landgenoot stond aan het kanon tegen Sunderland en legde tien minuten voor tijd de 2-0 eindstand vast. Ook Christian Benteke won. Met Crystal Palace werd het 1-0 tegen Middlesbrough. Nacer Chadli trok met West Brom tegen Bournemouth aan het langste eind (2-1).

Eén Belg maar in de basis op Goodison Park. Romelu Lukaku moest zonder de steun van maatje Kevin Mirallas op zoek naar z'n zeventiende van het seizoen. Tegen Sunderland, nochtans de hekkensluiter in de Premier League, verliep het stroef bij Everton. De Toffees vonden maar moeilijk de opening. Met de rust in zicht brak Idrissa Gueye dan toch de ban na een prima cross van Seamus Coleman. Bijna ging Everton met een dubbele voorsprong de pauze in, maar de poging van Tom Davies spatte uiteen op de paal.



Op het uur mocht Mirallas opdraven en onze landgenoot toonde zich belangrijk bij zijn invalbeurt. Tien minuten voor tijd bereidde hij de 2-0 van Lukaku voor. Na een knappe rush duwde 'Big Rom' zijn zeventiende van het seizoen tegen de touwen. Zijn zestigste in totaal voor Everton, waarmee de Rode Duivel zich naast -sinds de invoering van de Premier League- clubtopschutter Duncan Ferguson hijst. Lukaku gaat de Schot dus zo goed als zeker voorbij, maar de recordaankoop van de Toffees heeft wel nog wat werk om Everton-topschutter aller tijden Dixie Dean te evenaren. Hij klokte af op 383 doelpunten... De club van Ronald Koeman verstevigt door de nieuwe driepunter zijn zevende plek in het klassement.



Net als Lukaku en Mirallas stonden ook Benteke en Chadli in het winnende kamp. Benteke won met Crystal Palace met het kleinste verschil van Middlesbrough. Van Aanholt zorgde na een dik halfuur voor de beslissing (1-0). West Brom boog dan weer een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Dawson en McAuley waren de doelpuntenmakers van dienst bij de ploeg van Chadli.