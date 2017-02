'Sport' weet het zeker: "Mourinho belde Neymar herhaaldelijk om hem naar Manchester te lokken"

Door: redactie

"Mourinho benadert Neymar": dat is de (vrij vertaalde) headline waarmee Sport, de best verkochte Catalaanse sportkrant, vandaag uitpakt. Het is al langer geweten dat de Portugese oefenmeester van Manchester United een boon heeft voor de Braziliaanse flankaanvaller van Barcelona, maar Sport meent dus dat de interesse nu echt concreet is.



De Portugees begon zijn charmeoffensief enkele weken geleden: zo zou hij Neymar op regelmatige basis bellen om hem te proberen overhalen naar Manchester te komen, onder meer door zijn manier van werken toe te lichten en door te stellen wat een transfer naar de Premier League voor de carrière van Neymar zou kunnen betekenen. 'The Special One' ziet in de Braziliaan de ideale versterking voor zijn aanval, met Martial, Rooney en Rashford die niet aan zijn eisen voldoen. De clausule in het contract van Neymar, die zo'n 200 miljoen euro bedraagt, zou voor United alvast geen struikelblok vormen. Afwachten natuurlijk of het effectief tot een overgang komt.