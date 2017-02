Mourinho toont zijn onvrede met het ontslag van Ranieri op persbabbel

Marie Rutsaert

24/02/17 - 19u27 Bron: Belga

© Kos.

José Mourinho heeft op zijn wekelijkse persbabbel aangegeven blij te zijn dat Wayne Rooney Manchester United niet verlaat. De Engelse aanvaller werd in verband gebracht met een transfer naar de Chinese Super League, maar bevestigde donderdag gewoon in Manchester te blijven. Maar wat vooral opviel op de babbel was de polo die 'The Special One' droeg. Het bleek zijn eerbetoon aan ontslagen trainer Claudio Ranieri.