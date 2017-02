Claudio Ranieri is een gebroken man: "Droomde ervan voor altijd bij Leicester te kunnen blijven"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Claudio Ranieri, die gisteravond ontslagen werd bij Leicester City, heeft vandaag een mededeling verspreid, waarin hij afscheid neemt van de club. "Gisteren is mijn droom uiteengespat", stak de Italiaan van wal.

De 65-jarige Ranieri slaagde er vorig seizoen in om met Leicester City tegen alle verwachtingen in de Engelse landstitel te veroveren. Dit seizoen liep het een stuk minder en op dit moment staan de Foxes zeventiende, één plaats boven de degradatiezone in de Premier League.



"Fantastisch avontuur beleefd"

"Gisteren is mijn droom uiteengespat", opende Ranieri. "Na de euforie van de titel vorig jaar droomde ik ervan voor altijd bij Leicester te kunnen blijven. Jammer genoeg is dat niet het geval. Ik wil mijn familie bedanken voor alle steun, maar nog meer wil ik Leicester bedanken. Ik heb met de club een fantastisch avontuur beleefd dat ik nooit meer zal vergeten. De spelers, staff en supporters hebben me vanaf dag één in hun hart toegelaten. Ik hou van jullie, net zoals jullie van mij hielden. Niemand kan ons vorig seizoen afpakken. Ik hoop dat jullie er elke dag even aan denken en glimlachen. Het was een heerlijke tijd."