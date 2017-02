Ja, ook een bokswedstrijd nu en dan kan Thibaut Courtois wel smaken

Door: redactie

23/02/17 - 14u30

© Instagram.

Geen Champions League voor Chelsea, dus geeft dat de spelers toch ietwat meer vrijheid om hun vrije tijd in te vullen zoals ze dat zelf willen. Zo zagen we Eden Hazard al een bezoekje aan de tattooshop brengen en ook waar Thibaut Courtois gisteravond uithing komt nu aan de oppervlakte. Zo liep hij bokser David Haye tegen het lijf in Tape Londen, een nachtclub in de Britse hoofdstad en de twee poseerden graag voor een foto.



"Super om even bij te praten met Thibaut Courtois, gisteravond in Tape Londen. Super om te horen dat hij op 4 maart in de O2 Arena zal zijn om me te steunen", zo schreef Haye bij de foto. Hij stapt op 4 maart immers in de ring om Tony Bellew te bekampen. En wie twijfelt dat Courtois een fan van het boksen is, kijkt maar beter een keertje naar de t-shirt die onze nationale nummer één voor de gelegenheid uit zijn kast haalde.