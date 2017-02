Liverpool bouwt voor 62 miljoen nieuw trainingscentrum

Lander Verhoeven

22/02/17 - 13u12 Bron: AD

Supporters die naar een training gluren op trainingscomplex in Melwood © photo news.

Liverpool gaat een nieuw trainingscentrum bouwen dat 50 miljoen pond, zo'n 62 miljoen euro, gaat kosten. Dat zal zijn in Kirkby, waar de jeugdopleiding al is gevestigd.

Jürgen Klopp © epa.

Nu gaat ook het eerste elftal verhuizen, waarmee afscheid wordt genomen van het trainingscomplex in Melwood, een locatie die door de legendarische oud-manager Bill Shankly in 1959 werd ingericht en toen als ultramodern werd beschouwd.



De huidige trainer Jürgen Klopp klaagde al langer over de inmiddels zwaar verouderde faciliteiten waar zijn dure selectie moet trainen. Op hun website ontvouwt de club de plannen die onder meer een modernisering van de bestaande jeugdacademie en een volledige overkapping van het reeds bestaande hoofdveld behelzen. Buurtbewoners kunnen eerst nog wel op 8 maart hun zegje doen over de plannen.