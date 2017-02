Guardiola geeft tekst en uitleg bij blessure Kompany

Door: redactie

20/02/17 - 14u50 Bron: Belga

Manchester City zal het morgenavond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League nog zonder haar kapitein Vincent Kompany moeten doen. Dat bevestigde Manchester City-coach Pep Guardiola maandag op een persconferentie. De rentree van de Rode Duivel staat gepland voor volgende week dinsdag, in de replay van de achtste finales van de FA Cup tegen Huddersfield.

"Vincent Kompany is niet klaar voor morgen", legde Guardiola uit. "Maar ik denk niet dat hij lang out zal zijn. Hij zal normaal gezien fit zijn voor de replay tegen Huddersfield (op 28 februari)."



Afgelopen zaterdag, in de achtste finales van de Engelse beker tegen tweedeklasser Huddersfield (0-0), zat Kompany niet in de wedstrijdselectie van de Citizens door een lichte blessure. De blessuregevoelige kapitein had op training een trap gekregen en speelde uit voorzorg niet mee.



Vincent Kompany speelde sinds zijn terugkeer eind januari slechts één wedstrijd, in de zestiende finales van de FA Cup tegen Crystal Palace. Voordien was hij twee maanden uit met een knieblessure.