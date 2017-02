Zware boetes voor illegale livestreams Premier League

Egon Van Nijverseel

Drie leveranciers van illegale livestreams van Premier League-wedstrijden moeten een boete van 360.000 pond (420.000 euro) betalen voor het negeren van auteursrechten.

Het bedrijf Neosat is het zwaarst getroffen door de uitspraak van de rechtbank. Neosat moet maar liefst 100.000 pond betalen en de verkoop van hun illegale IPTV-apparaten (Internet Protocol TV) stopzetten. Via deze IPTV-apparaten konden mensen illegaal naar wedstrijden uit de Premier League kijken.



De Premier League probeert inbreuken op auteursrechten de kop in te drukken, mede omdat onder andere Sky veel geld betaalt om de wedstrijden uit te zenden. "De ondernomen acties zijn onderdeel van de grootste antipiraterijcampagne die de Premier ooit heeft gehouden", vertelt een woordvoerder.