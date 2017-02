Koeman verwacht Lukaku volgende week terug op training

Egon Van Nijverseel

16/02/17

© getty.

Everton-trainer Ronald Koeman denkt dat Romelu Lukaku volgende week terug fit genoeg zal zijn om mee te trainen. 'Big Rom' sukkelde met een kuitblessure.

Lukaku ging niet mee op trainingskamp naar Dubai met de rest van de Rode Duivels. In plaats daarvan ging hij in België naar de dokter in verband met een probleem aan de kuit. Koeman is er echter vol van overtuigd dat Lukaku zich snel opnieuw bij zijn team zal voegen.



"We weten dat Romelu al een tiental dagen last heeft van zijn kuit", vertelt Koeman aan Evertontv. "Hij heeft zelf het volste vertrouwen in de Belgische dokter en daarom gaf ik hem de toestemming om in België te revalideren. Als alles goed gaat, verwachten we hem volgende dinsdag opnieuw op het trainingsveld. Hij zal fit en beschikbaar zijn voor de wedstrijd dat weekend."