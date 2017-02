Na de spelers nu ook de refs? Topscheidsrechter Clattenburg maakt mogelijk overstap naar China

Mark Clattenburg. © epa.

Het moet een primeur zijn. Een scheidsrechter die de definitieve overstap maakt van het ene naar het andere land. Mark Clattenburg valt die eer mogelijk te beurt. De Engelsman staat volgens de Daily Mail in de belangstelling van de Chinese Super League, de Amerikaanse MLS en het Midden-Oosten.

Clattenburg fluit al twaalf jaar in de Premier League en groeide in die periode uit tot één van de beste ter wereld. Zo mocht hij in 2016 de finale van de FA Cup, Champions League én het EK in goede banen leiden. Dat wekt nu ook interesse buiten de Premier League. Dat en het feit dat Clattenburg samen met zijn collega's meer en meer (onterechte) kritiek moet slikken, doet de 41-jarige Engelsman twijfelen.



"Als ik de mogelijkheid krijg, moet ik het toch bekijken op lange termijn. Hoe lang kan ik nog fluiten? Ik ben al twaalf jaar aan de slag in de Premier League. Twaalf schitterende jaren. Er is voorlopig geen sprake van een voorstel, maar als dat er komt, ga ik het zeker bekijken", aldus Clattenburg.