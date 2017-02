Anthony Martial en de goal van 9,5 miljoen euro

Lander Verhoeven

Anthony Martial kan Manchester United nog eens 8 miljoen pond (9,5 miljoen euro) extra kosten als hij nog één keer scoort. De aanvaller heeft een opvallende clausule in zijn contract sinds hij in de zomer van 2015 overkwam van AS Monaco. Als de Fransman 25 doelpunten maakt voor de ploeg van Mourinho, dan moeten ze Monaco een vergoeding van 9,5 miljoen betalen. Momenteel zit Martial al aan 24 doelpunten en na zijn sterke prestatie afgelopen weekend tegen Watford, hangt het 25ste doelpunt in de lucht.

In de zomer kwam Martial over voor een slordige 43 miljoen euro, hiermee was hij één van de duurste tieners ooit in Engeland. Alsof de transfersom nog niet genoeg was, besloot Monaco nog enkele clausules mee in het contract te steken zodat ze later nog geld konden opstrijken van hun topspeler. Eén van deze voorwaarden gaat binnenkort ingelost worden. Als de 21-jarige spits nog één doelpunt scoort dan ontvangt de Franse club hun eerste vergoeding van 9,5 miljoen. Het bedrag gaat de komende jaren nog oplopen. Zo zijn er nog twee andere clausules.



Ballon d'Or

Ook zijn internationale carrière kan Manchester United nog geld kosten. Zo moet de club weer 9,5 miljoen euro betalen als hij aan 25 interlands komt voor Les Bleus. Op dit moment zit Anthony aan 15 caps, dus dit kan nog wel een jaartje duren. Ten slotte is er nog een derde voorwaarde. Als de spits ooit op de shortlist van kandidaten voor de Gouden Bal prijkt, dan strijkt Monaco nog eens 12 miljoen euro op.



Deze donderdag is het voor Martial al de eerste kans om aan 25 doelpunten te raken. Want zijn Manchester United neemt het op tegen Saint-Etienne in de Europa League.