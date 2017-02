Leicester City-trainer Ranieri hard voor uitblinkers vorig seizoen: "De motor draait niet, dus moet ik ingrijpen"

De redactie

13/02/17 - 11u23 Bron: ANP

© getty.

Manager Claudio Ranieri gaat ingrijpen bij Leicester City. De ploeg die vorig jaar zo verrassend kampioen werd in Engeland, moet nu vrezen voor degradatie uit de Premier League. Volgens Ranieri is het krediet van de uitblinkers van afgelopen seizoen nu op.

"Ik moet iets gaan veranderen, want zo kunnen we niet doorgaan'', zei Ranieri nadat zijn ploeg zondag had verloren bij Swansea City met 2-0. "Als je zoiets bijzonders presteert als afgelopen seizoen, wil je spelers kansen blijven geven. Maar nu hebben ze er genoeg gehad.''



De regerend kampioen staat nog maar één punt boven de degradatiestreep. Leicester pakte dit kalenderjaar in zes competitieduels pas één punt en wist nog altijd geen enkele keer te scoren. Voor de ploeg van Ranieri dreigt hetzelfde scenario als Manchester City, dat in 1938 als kampioen ook degradeerde uit de Engelse topdivisie.



Uitblinkers worden bankzitters

De twee uitblinkers van vorig jaar, topschutter Jamie Vardy en spelmaker Riyad Mahrez, stellen nu teleur. De twee grootverdieners kunnen volgens Engelse media hun basisplaats wel eens kwijtraken. "We hebben twee problemen: we krijgen doelpunten tegen en scoren zelf niet'', aldus Ranieri. "Dus moet ik ingrijpen. De machine is niet kapot, maar als die niet op volle toeren draait, wordt het een moeilijk gevecht.''



Leicester City speelt zaterdag voor de FA Cup tegen Milwall en treft vier dagen later Sevilla in de achtste finale van de Champions League. "Maar onze prioriteit ligt in de competitie, we willen in de Premier League blijven. Dat is ons doel'', aldus Ranieri, die afgelopen week nog een openlijke steunbetuiging kreeg van de clubleiding.