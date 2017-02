"Gabriel Jesus zal Messi onttronen als beste voetballer aller tijden"

Egon Van Nijverseel

Machester City-sensatie Gabriel Jesus heeft volgens Ronaldinho het potentieel om Lionel Messi's plaats in te nemen als beste voetballer ooit. Jesus kwam vorige maand over van Palmeiras voor 27 miljoen pond ofwel bijna 32 miljoen euro.

De 19-jarige Braziliaan scoorde al drie goals in zijn eerste vier wedstrijden en hield daarmee concurrent Sergio Agüero de laatste twee matchen op de bank. Ronaldinho, voormalig sterkhouder bij Barcelona, voorziet grootse prestaties voor de jonge Braziliaan. "Met Gabriel Jesus heeft Manchester City een hele bijzondere speler te pakken", vertelt Ronaldinho. "In de toekomst wordt hij misschien zelfs de beste speler ter wereld. Momenteel is dat zonder twijfel Lionel Messi. Ik heb altijd gezegd dat ik denk dat Neymar hem op een dag zal opvolgen, maar aangezien Gabriel nog maar 19 is, begin ik van mening te veranderen. Hij heeft alles wat nodig is om dit te bereiken."