Lukaku kan geschiedenis schrijven bij Everton: "Maar ik pak liever punten"

Lander Verhoeven

13/02/17 - 10u49

Romelu Lukaku kan zich in de geschiedenisboeken van Everton schrijven. Maar dan moet hij nog één keer scoren in de Premier League. Het record van meeste goals voor The Toffees in de Premier League staat op naam van Duncan Ferguson en telt 60 treffers. 'Big Rom' zit nu aan 59 goals en kan met één goal op gelijke hoogte komen.

Lukaku is dit seizoen in topvorm en kan sterke statistieken in Engeland voorleggen. Het is zelfs zo dat hij het record van Duncan Ferguson kan verbreken en zo de meeste doelpunten voor Everton in de Premier League kan maken. Romelu laat op de site van Everton weten dat hij niet echt bezig is met dit alles: "Ik maak me niet echt druk over het record, maar veel mensen spreken me er over aan. Ik ben blij dat ik het binnen handbereik heb. Ferguson praat er soms ook met mij over maar voor mij draait het vooral om het winnen van de wedstrijden. De teamprestatie en resultaten komen altijd op de eerste plaats."



Hoe sneller, hoe liever

Ferguson, die momenteel deel uitmaakt van de trainersstaf van Everton, hoopt dat zijn record snel gaat sneuvelen: "Eerst wist ik niet eens dat ik het record had, tot mensen me er begonnen over aan te spreken. Nu hoop ik dat Lukaku het snel verbreekt. Hoe eerder, hoe beter. Hij is een doelpuntenmachine en hopelijk scoort hij er nog een stuk of honderd bij voor ons in de komende tien jaar."



Door het 0-0 gelijkspel tegen Middlesbrough moet Lukaku nog minstens wachten tot 25 februari om het record te verbreken. Dan pas is het de volgende speeldag in Engeland en neemt Everton het op tegen Sunderland.