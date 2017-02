Thierry Henry gebeten hond op Twitter nadat net hij zegje mag doen over controversiële goal Sanchez

Door: redactie

13/02/17 - 08u59

© epa.

© getty. Is het vrijwillig? Nee. Het is een doelpunt, maar ik had het kunnen begrijpen mocht het afgekeurd geweest zijn De analyse van Henry, die er dus voor een groep twitteraars niet toe deed

Arsenal won afgelopen zaterdag met 2-0 van Hull City en de 'Gunners' werden bij die zege alweer een handje geholpen door topschutter Alexis Sanchez - en dat handje mag deze keer vrij letterlijk genomen worden. De Chileense prijsschutter van de Londenaren tikte de bal, zij het onvrijwillig, in doel en die ingreep leverde Arsenal de opener op. Na die goal mocht ook Thierry Henry zijn oordeel vellen bij Sky Sports, maar op Twitter kreeg hij (en dus niet Sanchez) de wind van voren.



En dat is ergens niet onbegrijpelijk. We spoelen even terug naar 2009: toen moest Frankrijk immers naar de barrages voor deelname aan het WK het jaar dat volgde en daarin schakelden de 'Haantjes' Ierland uit na... vrijwillig handspel van Henry in de aanloop naar de winning goal van Gallas. "Is het vrijwillig? Nee. Het is een doelpunt, maar ik had het kunnen begrijpen mocht het afgekeurd geweest zijn. Het is moeilijk te zien. Maar als je aan de benadeelde kant staat, dan is het normaal dat je erover klaagt", zo luidde zijn analyse.



Hieronder een greep uit de misnoegde tweets die het deel waren van de assistent van Roberto Martínez bij de Rode Duivels...