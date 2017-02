Bleke Hazard kan Chelsea niet aan zege helpen tegen Burnley, Courtois voorkomt nederlaag (1-1)

Door: redactie

12/02/17 - 16u21

'Bad day at the office' vandaag voor Chelsea. De fiere leider in de Premier League speelde een slordige partij tegen Burnley, dat verdiend een puntje pakte tegen de 'Blues' (1-1). Courtois hield Chelsea met twee uitstekende reddingen overeind, Hazard speelde één van zijn zwakste matchen van het seizoen en Batshuayi viel vier minuten voor tijd in.