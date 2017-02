Verdwaalde kanonskogel vliegt recht naar hoofd van kindje, maar gelukkig kan Burnley-fan nog nét ingrijpen

Door: redactie

12/02/17 - 17u20

Gelukkig kon de fan die boven het kindje stond erger voorkomen. © kos.

video

Voor enkele fans van Burnley was het knappe gelijkspel van hun team tegen leider Chelsea bijna met een sisser afgelopen. In de eerste helft belandde een stevige knal van Burnley-speler Ashley Barnes immers bijna tegen het hoofd van een kindje. De reddende hand van de mama leek te laat te komen, maar gelukkig kon een oplettende fan die boven het duo stond wel ingrijpen. Op de knappe save van Courtois vlak voor rust na, zagen we vanmiddag geen betere reflex op Turf Moor...