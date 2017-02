In eerste helft écht grandioos Liverpool staat tegen Tottenham op uit de doden, Mignolet keept foutloos (2-0)

Door: Glenn Bogaert

11/02/17 - 20u20

Liverpool is dood, lang leve Liverpool. 3 op 15 had de zwalpende bende van Jürgen Klopp, maar na de monumentale inzinking volgde vandaag de wonderbaarlijke verrijzenis. 'The Reds' hielden het nochtans van vertrouwen blakende Tottenham al vanaf minuut één in een wurggreep en pas toen het 2-0 stond na twee doelpunten van de niet te stoppen Sadio Mané ging de voet van het gaspedaal. De score had voor de koffie nog wat hoger kunnen oplopen, maar na rust bleven we toch serieus op onze honger zitten. Liverpool wilde niet meer en Tottenham kon niet meer. De mannen van Anfield Road doen weer mee voor de prijzen. Een foutloze Mignolet legde de criticasters het zwijgen op.

Van Liverpool kan je werkelijk alles verwachten: een absolute wanprestatie zoals we het in de voor 'The Reds' zwarte maand januari meermaals hebben gezien of een glansrijke topprestatie zoals we het al zo vaak in de echte topmatchen hebben mogen aanschouwen. Geef de mannen van Klopp maar duels op het scherpst van de snee tegen Chelsea, Manchester City, Arsenal of Manchester United. En ja, Tottenham past ook in dat rijtje. 'The Spurs' kwamen met veel zelfvertrouwen naar Anfield Road afgezakt, maar daar viel in een zinderende eerste helft niks van te merken.



Tottenham overklast

De roodhemden drukten vrijwel meteen het gaspedaal in en versmachtten hun prooi. De defensie van Tottenham stond te bibberen: Davies en Dier als exponenten, gelukkig was Toby Alderweireld nog bij de les. Al kon ook onze Rode Duivel niet verhinderen dat Sadio Mané in amper twee minuten tijd evenveel keer de kassa deed rinkelen. Eerst op snelheid alleen richting Lloris en ijzig koel afgewerkt en vervolgens nog eens aan het knaon op een driedubbele kans. Eerst miste Lallana, vervolgens Firmino en dan was er de onhoudbare volley van de Senegalees. De bezoekers uit Londen konden amper een vuist maken en die enkele keer dat ze dreigden, stond de alweer bekritiseerde Simon Mignolet pal om de meubelen te redden. Ach, het had ook 3-0 of 4-0 kunnen zijn.



Tweede helft overbodig

En na rust? Liverpool begon nog wel furieus, maar voelde al snel aan dat het geen kind meer had aan een in de touwen gemept Tottenham. Wat volgde was een irritante opeenstapeling van overtredingen en keiharde duels. Niet dat de match ontaardde in een veredelde schoppartij, maar mooi was het niet meer. De kansen waren schaars, enkel bij een flits van een van de uitblinkers Coutinho, een schot door de benen van Alderweireld naast, gingen de handjes nog eens naarstig op elkaar. De 3-0 was ook even close toen de kwakkelende Ben Davies met de borst bijna Hugo Lloris in verlegenheid bracht. 2-0, een gouden overwinning voor de thuisploeg. De weg naar de Champions League ligt weer helemaal open voor Simon Mignolet en zijn maats.