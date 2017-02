Baaldag voor Lukaku, Chadli zet Kouyaté voor schut en Man. United rukt verder op

Door: redactie

Lukaku kon zijn uitstekende kans niet omzetten in een doelpunt. © ap.

Het is nu ook officieel: Romelu Lukaku is minstens voor een week topschutter af in de Premier League. De Rode Duivel zag concurrent en Arsenal-speerpunt Alexis Sanchez eerder vandaag twee keer scoren en hij kon het net zelf niet doen trillen op bezoek bij Middlesbrough (0-0). Dat lukte Nacer Chadli (West Brom) wél op het veld van West Ham United. De winger scoorde knap na zes minuten en pakte een laat punt (2-2). Invaller Marouane Fellaini en Manchester United hielden dan weer de punten thuis tegen Watford (2-1).

Lukaku kreeg in het Riverside Stadium voorin de steun van winteraankoop Ademola Lookman en Ross Barkley. Van Kevin Mirallas was geen spoor in de selectie van Ronald Koeman, maar over de aanleiding daarvoor repten de 'Toffees' voorlopig met geen woord.



Maar de afwezigheid van Mirallas leek de bezoekers vanmiddag aanvankelijk niet te deren. Everton legde bij momenten aardig voetbal op de mat en de mannen uit Liverpool kregen halfweg de eerste helft ook een uitstekende kans om de score te openen. Lukaku stond plots oog in oog met Victor Valdes, maar het was de ex-doelman van FC Barcelona en Standard die het pleit won.



Na de thee veranderde het wedstrijdbeeld helemaal. Middlesbrough nam het commando over en de pijlsnelle Adama Traoré was een constante gesel voor de Everton-defensie, maar het vizier van het Malinese jeugdproduct van FC Barcelona stond niet goed afgesteld. De beginscore bleef daardoor op het scorebord staan. Geen overwinning of goals voor Lukaku, van een baaldag gesproken. Lees ook LIVE vanaf 18u30: Trekken Spurs sterke lijn door op Anfield van kwakkelende Reds?

Chadli scoort knappe goal Bij West Bromwich Albion startte Nacer Chadli opnieuw in de basis en de flankaanvaller had amper zes minuten nodig om manager Tony Pulis daarvoor te bedanken. Chadli kreeg de bal aangespeeld op links en speelde de bal vervolgens wel heel simpel door de benen van Cheikhou Kouyaté. Maar dat volstond nog niet voor de Rode Duivel, want hij trapte het leer ook nog eens door de benen van Randolph om er 1-0 van de maken.



Feghouli leek nog in de eerste helft voor de gelijkmaker te zorgen, maar de goal van de Algerijnse stilist werd afgekeurd. Dat bleek echter maar uitstel van executie te zien, want net voorbij het uur zorgde Feghouli toch voor de gelijkmaker. Chadli was op dat moment al gaan rusten. De winger stond zijn plaats tien minuten na rust af aan Johnny Evans, maar de voormalige verdediger van Manchester United kon de gelijkmaker van de thuisploeg dus niet voorkomen. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers maakte Lanzini er in minuut 86 zelfs nog 2-1 van, maar diep in de blessuretijd deed Evans hetzelfde voor West Brom: 2-2 na een knotsgek slot. Boy, you nasty, Nacer Chadli. You nasty. #WHUWBA pic.twitter.com/TiHRrFkeCC — Challengers Podcast (@ChallengersPod) 11 februari 2017

Fellaini doet 20 minuten mee bij Manchester United © photo news. Manchester United moest vandaag in eigen huis tegen Watford al het goede van de voorbije weken bevestigen. En dat deden de mannen van Jose Mourinho ook. De 'Mancunians' waren oppermachtig tegen een zwak Watford, waar Christian Kabasele niet in de selectie zat. Marouane Fellaini was daardoor de enige Belg die in actie kwam op Old Trafford.



De bonkige middenvelder mocht na 72 minuten Juan Mata aflossen. Op dat moment stond de 2-0 eindstand al op het scorebord na goals van Mata en Anthony Martial. In de slotfase ging de voet van Man. United van het gaspedaal en Fellaini kon geen hoofdrol meer opeisen.



Door de nieuwe zege volgt United (48) voorlopig op twee punten van nummer twee Tottenham 50), dat later vanavond de topper speelt op het veld van Liverpool. Mourinho en co doen weer volop mee in de strijd om de Champions League-tickets. © getty. © ap.

Benteke opnieuw onderuit, Denayer verschalkt eigen doelman Christian Benteke ging met Crystal Palace met 1-0 onderuit bij Stoke City. Joe Allen (67) vlamde de 'Potters' diep in de tweede helft naar de drie punten. Christian Benteke speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Bij de thuisploeg zat Julien Ngoy niet in de selectie. Stoke springt door de zege naar de negende stek, Crystal Palace blijft voorlaatste.



Adnan Januzaj en Jason Denayer stonden in de basis bij Sunderland, dat een 0-4 nederlaag leed tegen Southampton. De Italiaanse aanwinst Gabbiadini (ex-Napoli) zorgde voor rust met twee doelpunten al voor de dubbele voorsprong voor de bezoekers. Een eigen doelpunt van Denayer en nog een goal van Long legden de eindstand uiteindelijk vast op 0-4. In de stand zakt Sunderland door de nederlaag naar de laatste plaats. Southampton klimt naar de elfde stek. © photo news. © getty.