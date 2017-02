Arsenal kan weer winnen, Sanchez onttroont Lukaku

Door: redactie

Alexis Sanchez heeft Arsenal na twee nederlagen op rij opnieuw een overwinning bezorgd in de Premier League. De Chileense spits maakte beide doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Hull City: 2-0. Sanchez wordt met zeventien treffers ook topschutter in Engeland en onttroont daarmee Romelu Lukaku, die tot dusver zestien keer scoorde.



De Chileen opende na een halfuur de score in het Emirates-stadion, waar de geschorste Arsène Wenger op de tribune zat. Sanchez werkte de bal van dichtbij met de arm in doel, ref Clattenburg zag er geen hands in. In blessuretijd zette de topschutter van Arsenal een strafschop om. Clattenburg had de bal op de stip gelegd nadat een kopbal van Lucas vlak voor de doellijn op de uitgestoken bovenarm van Sam Clucas was beland. De middenvelder van Hull moest met rood van het veld.



In het klassement springt Arsenal naar een gedeelde tweede plaats, op negen punten van leider Chelsea.