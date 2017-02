Twee keer scoren vandaag en Lukaku doet beter dan Ronaldo

© reuters.

Romelu Lukaku kan straks geschiedenis schrijven in de Premier League. Als 'Big Rom' deze namiddag twee keer scoort op het veld van Middlesbrough, doet hij beter dan niemand minder dan Cristiano Ronaldo.

De Portugees kwam vóór zijn 24ste tot 77 doelpunten in de Premier League, in dienst van Manchester United. Lukaku zit op dit moment aan 76 goals.



Het is een uitdaging die moet lukken. Lukaku wordt pas op 13 mei 24 jaar en heeft dus nog ruim drie maanden de tijd om Ronaldo te overtreffen. Ook de volgende in de rangorde ligt nog binnen bereik voor de Rode Duivel. Wayne Rooney toonde zich 86 keer trefzeker in de Premier League alvorens hij zijn 24ste verjaardag vierde. Nummer één en twee in het klassement aftroeven, is onbegonnen werk. Michael Owen (110 goals) en Robbie Fowler (106) bevinden zich op eenzame hoogte in de ranglijst.



Lukaku en Everton beginnen er straks in Middlesbrough aan om 16 uur. Vorige week deed de 23-jarige spits nog van zich spreken toen hij in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (6-3) vier goals voor zijn rekening nam.