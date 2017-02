Wil Klopp Mignolet weer slachtofferen? "Diegene die dat zegt, moet je uit jouw contactenlijst schrappen"

Door: Kristof Terreur

10/02/17 - 19u00

© reuters.

De keeperskwestie ligt weer op tafel bij Liverpool, maar Simon Mignolet (28) gaat er voorlopig van uit dat hij morgen tegen Tottenham gewoon tussen de palen staat. Trainer Jurgen Klopp verwees gisteren op zijn persconferentie een verhaal van 'The Mirror' naar het rijk der fabelen. Naar eigen zeggen is hij niet zinnens zijn doelman opnieuw te slachtofferen.

Een verhaal op de achterpagina van tabloid 'The Mirror' zorgde gisteren voor de nodige verwarring op Melwood, het trainingscomplex van Liverpool. Niet in het minst bij Jurgen Klopp. De Duitse coach begreep de suggestie van een televisiereporter eerst niet over een mogelijke keeperswissel. Waarna hij die de kop in drukte. Een letterlijk relaas:



Reporter: "Ik wil het over de doelmannenkwestie hebben."

Klopp: (lacht) "Hehe". (bijt op de duimnagel)



Reporter: "Volgens enkele bronnen zou Loris Karius het nummer één weer overnemen van Simon Mignolet. Is dat correct...?"

Klopp: (bijt op onderlip en inhaleert diep)



Reporter... "En als dat het geval is: wat heb jij de voorbije weken gezien van Karius?"

Klopp: (verbaasd) "Wat? Volgens 'wie'? Denk jij dat? Of heeft iemand jou dat verteld. Ik ben niet mee?"



Reporter: "Wel, het staat geschreven dat jij Karius weer de voorkeur wil geven."

Klopp: "Weer? Wie zegt er dat ik een beslissing heb genomen? Dat is het enige waar ik in geïnteresseerd ben. (zet zich recht en lacht) Het is een gerucht ..."



Reporter: "Het staat geschreven."

Klopp: (lacht en leunt achterover) "Aha, het staat geschreven. Oh my God!"



Reporter: "Dat is toch iets dat wij moeten checken, niet?"

Klopp: "Yeah. Maar het antwoord is 'no'. Het klopt niet. Ik heb geen enkele beslissing genomen. Natuurlijk hebben wij de voorbije weken geen 100 fantastische wedstrijden op rij gespeeld. Daar zijn verscheidene spelers bij betrokken geweest. Ook ik en alleman. Maar het is niet zo dat we nu zo'n grote knoop zullen doorhakken. Op dit moment ... (kijkt naar boven en denkt na) ... valt er eigenlijk niks over te zeggen. Dat het niet waar is dat iemand die informatie kan hebben. Wie je deze info ook doorspeelde, please, wis hem uit je contactenlijst"