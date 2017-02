Klopp ontkent dat Liverpool last heeft van vermoeidheid

Egon Van Nijverseel

Liverpool coach Juergen Klopp vindt niet dat de slechte prestaties van zijn ploeg te wijten zijn aan vermoeidheid. Hij roept de supporters op om volledig achter hun club te staan voor de wedstrijd van zaterdag tegen Tottenham.

Liverpool zakte na een reeks dramatische vertoningen van de tweede naar de zesde plaats in de Engelse eerste klasse. Het team van Klopp won slechts één van hun laatste 10 wedstrijden in alle competities en dit jaar nog geen enkele in de Premier League. Klopp weigert om verdere commentaar te geven op de barslechte prestatie tegen Hull City van afgelopen weekend. Hij wil enkel kwijt dat Liverpool zijn niveau zal moeten opkrikken om een kans te maken tegen Tottenham.



"Ik kan verschillende situaties uit de wedstrijd tegen Hull verklaren, maar dat hou ik liever voor mezelf", vertelt Klopp. "Het is geen fysiek probleem. We waren beter dan Hull in de tweede helft, maar ik was allesbehalve blij. Zelfs al hadden we de wedstrijd gewonnen, nog was ik kwaad geweest over die eerste helft."