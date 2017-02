José Mourinho: "Overtuigd dat Ibrahimovic zal blijven"

Egon Van Nijverseel

10/02/17 - 16u12 Bron: Sportsmole

Manchester United coach José Mourinho zegt dat hij er "helemaal van overtuigd" is dat Zlatan Ibrahimovich nog zeker 1 seizoen bij de club zal blijven.

De 35-jarige Zweedse aanvaller is in goede vorm sinds hij vorig jaar naar Manchester kwam. Hij was al goed voor 20 goals in alle competities, waarvan 15 in de Engelse Premier League. Zijn manager, Mino Raiola, suggereerde vorige week nog dat 'Ibracadabra' een overstap naar Napoli overweegt na dit seizoen. Mourinho veegde deze mogelijkheid meteen van tafel.



"Ik ben er heel zeker van dat hij nog zal blijven. Hij kwam hier aan met de bedoeling om twee seizoenen te blijven en het eerste seizoen verliep al beter dan velen verwachtten", vertelt Mourinho. "Hij weet dat we ook volgend seizoen zullen proberen te verbeteren en dat we graag met hem het vermoedelijk laatste jaar uit zijn carrière op het hoogste niveau willen delen."