Het jaar 2016 van Kevin De Bruyne in vijf goals

Door: redactie

8/02/17 - 21u38

© photo news.

video Met de groeten van KDB. De geboorte van zoontje Mason Milian was wellicht zijn grootste prijs in 2016. Geen landstitel bij Man City, de League Cup als troosttrofee na weken blessureleed. Kevin De Bruyne was een licht in de duisternis is een ondermaats presterend team. Zijn uitschieters bewaarde hij vooral voor de grote momenten. De Bruynes vijf postkaarten van 2016.

12 april 2016 'De luciditeit in de halve finale' Man City - PSG 1-0



Koud als ijs. De Bruyne trapte Man City naar zijn eerste halve finale in de Champions League - één die op een teleurstelling zou uitdraaien. Een rake schicht, een kwartier voor tijd tegen PSG, volstond. De Bruyne, een man van grote momenten. Op een moment dat City kwetsbaar leek, sloeg hij toe. Hij zat door zijn beste krachten heen, maar de luciditeit maakte het verschil. Een krul in de verste hoek: "Eén van de grootste avonden uit mijn carrière."

10 september 2016 'Een roofdier op Old Trafford' Man United - Man City 1-2



Amazing, amazing. Tot twee keer toe herhaalde Pep Guardiola het. Op Old Trafford imponeerde De Bruyne (25) zijn trainer, vol lof. Tegen Man United was de Duivel zijn verbindend lijnstuk. Zijn snelle denker ook naast ritmebepaler David Silva. Een roofdier als hij ruimte krijgt. Strak, direct, vooruit, meedogenloos, no-nonsense. De Bruyne opende score en trof later, als valse negen, nog een keertje de paal. Iedereen gezien, ook Mourinho?

17 september 2016 'De geniale plaatsbal onder de muur' Man City - Bournemouth (4-0)



Pirlo, Xabi Alonso, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. De Bruyne schuift zijn stoel aan. Hij hoort tot het select gezelschap dat ooit een vrijschop onder de muur scoorde. Een ideetje van Guardiola, tot in de perfectie uitgevoerd door onze landgenoot. Bournemouth was zijn demomatch van 2016: betrokken bij alle vier goals, hier, daar en overal. Guardiola goochelde weer met complimenten:"Hij mag aanschuiven aan de tafel naast die van Messi."

1 november 2016: 'Niet Messi of Neymar: De Bruyne' Man City - Barcelona (3-1)



De vuistjes gingen in de lucht, de lach was kamerbreed. Na matchen vol frustraties legde Man City eindelijk Barcelona over de knie. De regie was in handen van een Belg. De Bruynes verwoestende vrijschop effende het pad na rust. Daarna volgden nog enkele geniale doorsteekpassjes, loopacties en als orgelpunt een ovatie. Niet Messi of Neymar was de held, wel De Bruyne. In de grote matchen staan de échte groten op. Stap voor stap sluipt hij richting Europese top.