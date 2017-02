Kompany maakt ommetje van 150 kilometer om laatste wens van terminaal zieke fan te vervullen

Kristof Terreur

Kompany (midden) ging op bezoek bij de familie Burns. © kos.

video Een terminaal zieke fan van Manchester City kon niet geloven dat Vincent Kompany plots naast hem op de sofa zat. De Rode Duivel maakte een ommetje van 150 kilometer om de laatste wens van de supporter in te willigen. Kompany bleef meer dan een uur bij de familie Burns en haalde samen met de 74-jarige David herinneringen op. Hij schonk hem ook een gesigneerd en poseerde gewillig met de hele familie.

Burns' vrouw Christine deed haar verhaal in de Manchester Evening News: "Zijn gezicht was geweldig. Hij kon het niet geloven. Hij zei 'Hallo David" en zette zich gewoon langs hem. Ze kletsten maar door. Vincent vroeg hem naar zijn favoriete City-spelers en David leerde hem wat namen uit zijn jeugd. Mooi om zien. Vincent was zo lief, zo vriendelijk. Ik keek in tranen toe. Omdat ik wist hoeveel het voor hem betekende."



David Burns, diehard Cityfan, lijdt aan keelkanker. Zijn familie lanceerde een oproep dat hij als laatste wens nog eens graag een aantal City-spelers zou ontmoeten. De club en Kompany gingen daar op in: "Een dag om nooit meer te vergeten."