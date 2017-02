Lukaku toont dat hij nog altijd een zwak heeft voor Chelsea

Door: redactie

7/02/17 - 17u33

Lukaku tijdens zijn tijd bij Chelsea. © afp.

Romelu Lukaku maakt al enkele seizoenen het mooie weer bij Everton. De 'Toffees' kochten de spits in de zomer van 2014 over van Chelsea, de ploeg die Lukaku in het verleden al meermaals omschreef als zijn "droomclub". En ook na zijn jaren in Liverpool heeft de huidige topschutter van de Premier League duidelijk nog een zwak voor de 'Blues'.