Bij etiket van 's werelds duurste voetballer hoort ook peperdure villa: kijk mee rond in nieuwe stulpje Pogba

7/02/17 - 13u20

Paul Pogba keerde afgelopen zomer terug van Juventus naar Manchester United en die overgang (waarmee zowat 100 miljoen euro was gemoeid) maakte van de Fransman de duurste voetballer ter wereld. Bij zo'n statuut hoort natuurlijk ook een riante villa en die heeft de atletische middenvelder zich volgens Britse media onlangs aangekocht.



Chicharito

Het stulpje staat in Cheshire (op 20 minuutjes rijden van de club) en Pogba kon het op de kop tikken voor 2,9 miljoen pond (ofte 3,35 miljoen euro) - en dat is een prikje. Zo weet Daily Mail dat de ploegmaat van Marouane Fellaini liefst 700.000 euro minder neertelde dan de originele vraagprijs. In de prijs inbegrepen: vijf slaapkamers, een overdekt en verwarmd zwembad, sauna's én een soort van mediakamer met de nieuwste snufjes. Nog dit: naar verluidt werd het ook door Javier 'Chicharito' Hernandez bewoond toen die bij de 'Mancunians' op de loondienst stond;