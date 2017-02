Van der Gijp vol lof over Lukaku, maar dan volgt vunzig intermezzo met deze brunette in de hoofdrol

Door: redactie

7/02/17 - Bron: Voetbal Inside

In het verleden werd er in 'Voetbal Inside', de Nederlandse tegenhanger van 'Extra Time', wel een keertje smalend gedaan over onze Rode Duivels, maar gisteren kon René Van der Gijp zijn bewondering voor de prestatie van Romelu Lukaku niet onder stoelen of banken steken. "Die jongen die zit lekker in z'n vel. Hij was goed hé? Hij was écht goed, oh man!", klonk het bij de Nederlandse analist na de vierklapper van 'Big Rom' tegen Bournemouth.



De aanvalsleider van Everton kwam echter ter sprake na een vraag van een kijker. Die vroeg zich af of er een verband was tussen de vele goals van Lukaku en zijn recente verkering met de dochter van Harry Mens (een Nederlandse tv-presentator, nvdr.). Nadat Johan Derksen verderop het vuur aan de lont stak, pikte Van der Gijp er natuurlijk maar wat graag op in. De sappige quotes alvast in de video hieronder!