Leicester-doelman Schmeichel keihard voor eigen ploeg: "Beschamend hoe we onze titel verdedigen"

Egon Van Nijverseel

6/02/17 - 17u06

De 30-jarige Deense doelman Kasper Schmeichel heeft genoeg van het genânte seizoen van Leicester City en laat van zich horen. Na 24 speeldagen staat de regerende Engelse kampioen slechts twee punten boven de laatste in het klassement. Daarmee zitten ze in de gevarenzone voor degradatie. Een hemelsbreed verschil met vorig seizoen, waarin Leicester op dat moment in de competitie aan de leiding stond.

"Het is tijd dat we allemaal naar voren treden en onze verantwoordelijkheid nemen, want anders is de kans groot dat we degraderen," klinkt het vurig bij Schmeichel. Leicester heeft in 2017 nog geen enkele wedstrijd kunnen winnen. Met nog veertien speeldagen te gaan zullen ze hier snel verandering in moeten brengen als ze in de Premier League willen blijven.



Ondertussen blijven geruchten de ronde doen over de reden van het rampzalige seizoen. Eén van die geruchten is dat de spelers niet langer achter hun coach, Claudio Ranieri, zouden staan. Schmeichel wou hier geen commentaar op geven, maar Ranieri zelf houdt vol dat er niks aan de hand is. "We zijn een team. Ik ben blij met de spelers en zij met mij. We moeten samen blijven vechten," vertelt hij.