De drukke agenda van Courtois: eerst topper tegen Arsenal, nadien uitje naar VS

6/02/17

Thibaut Courtois won afgelopen zaterdag met Chelsea met 3-1 van Arsenal en onze nationale nummer één keepte een dijk van een wedstrijd. Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, kreeg hij de toestemming van coach Antonio Conte om na die clash het vliegtuig te nemen naar New York. De Super Bowl, weet u wel. Onze landgenoot was bevoorrecht getuige van hoe Tom Brady de Patriots naar de zege loodste en sportfreak die hij is woonde hij ervoor ook al de NBA-wedstrijd tussen de New York Knicks en de Cleveland Cavaliers bij. Om die twee topwedstrijden te volgen moest de sluitpost van de 'Blues' wel twee keer elf uur reizen, maar dat had hij er graag voor over.