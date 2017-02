Zijn mooiste ooit? Hazard kiest zijn beste doelpunten

Kristof Terreur

6/02/17 - 08u00 Bron: @HLNinEngeland

© Chelsea FC via Getty Images.

video Zijn beste ooit? Eden Hazard liet de vraag na zijn wereldgoal tegen Arsenal open. "Jullie mogen beslissen: de journalisten en de fans", zei hij tegen onze Man in Engeland. De Rode Duivel gaf drie mogelijkheden: de wonderslalom tegen Arsenal, een dribbel en knal tegen Sparta Praag uit 2013 of een nonchalante trap tegen Man United in 2013. 'Hazardinho': "Ik denk dat ik een betere speler ben geworden."

13 maart 2013 Man United ¿ Chelsea 2-2 (FA Cup) Het had iets laconiek. Een trap uit de losse voet die Chelsea weer helemaal in de wedstrijd bracht. Chelsea zou United in de terugmatch uitschakelen, maar sneuvelt in de halve finales tegen Man City.