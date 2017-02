Ibrahimovic waanzinnige statistiek rijker na zege tegen Leicester (al blijft Lukaku wel topschutter)

Thomas Lissens

Het degradatiespook neemt steeds meer zijn intrek in het King Power Stadium van Leicester City. De regerende Engelse landskampioen verloor vandaag op eigen veld stevig tegen Manchester United (0-3) en heeft nog slecht een voorgift van twee punten op hekkensluiters Sunderland en Crystal Palace . Bij de 'Mancunians' was Zlatan Ibrahimovic één van de doelpuntenmakers en de Zweede heeft zo voor het tiende opeenvolgende seizoen minstens twintig goals gemaakt.

Na het verlies van Arsenal en Liverpool kon Manchester United een zaakje doen in de strijd om Europees voetbal. Maar de 'Mancunians', waar Fellaini op de bank startte, hadden het vanavond aanvankelijk toch niet onder de markt met het noodlijdende Leicester. Vardy vocht een robbertje uit met Bailly (zie video onder) en de 'Foxes' leken de rust te halen zonder tegengoal. Maar in twee dolle minuten troffen de bezoekers toch twee keer raak.



Eerst effende Mkhitaryan - die veel sneller was dan Morgan - het pad voor de mannen van Mourinho en 88 seconden later verdubbelde Zlatan Ibrahimovic de bonus. Morgan gaf de Zweed te veel ruimte en dat betaalde de Jamaicaanse bonk cash. Ibrahimovic verschalkte Schmeichel in één tijd en trapte zo zijn 15e competitiegoal tegen het net. Enkel Romelu Lukaku doet met zestien stuks nog beter in Engeland. De 34-jarige Zweed is wel de oudste speler die minstens 15 keer kan scoren in één Premier League-seizoen.